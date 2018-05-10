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Bitcoin може зміцнитися
до 9500 доларів

Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:03

Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів, незважаючи на зниження за останні добу, прогнозують аналітики ГК FOREX CLUB.

Дивися повний текст Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:03

Даже проплаченые новости не спасают биткоин от падения , закончилось топливо у инвесторов
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:26

  andrey743 написав:Даже проплаченые новости не спасают биткоин от падения , закончилось топливо у инвесторов

А проплатил сам Сатоши Накамото. :wink:
Сказать, до куда биткоин вырастет, не берусь, но могу сказать с уверенностью, что дно на данный момент 7200, ниже не пойдёт уже цена.
Востаннє редагувалось Ferox в Пон 14 тра, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Ferox
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:27

  Ferox написав:
  andrey743 написав:Даже проплаченые новости не спасают биткоин от падения , закончилось топливо у инвесторов

А проплатил сам Сатоши Накамото. :wink:
Сказать до куда биткоин вырастет не берусь, но могу сказать с уверенностью, что дно на данный момент 7200, ниже не пойдёт уже цена.

Будет и 9500, и ниже 7200 тоже еще сходит думаю
"У крипты нет дна" (с)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:29

  Faceless написав:
  Ferox написав:
  andrey743 написав:Даже проплаченые новости не спасают биткоин от падения , закончилось топливо у инвесторов

А проплатил сам Сатоши Накамото. :wink:
Сказать до куда биткоин вырастет не берусь, но могу сказать с уверенностью, что дно на данный момент 7200, ниже не пойдёт уже цена.

Будет и 9500, и ниже 7200 тоже еще сходит думаю
"У крипты нет дна" (с)

Поживем, увидим, кто прав :wink:
Ferox
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:41

  Faceless написав:
  Ferox написав:
  andrey743 написав:Даже проплаченые новости не спасают биткоин от падения , закончилось топливо у инвесторов

А проплатил сам Сатоши Накамото. :wink:
Сказать до куда биткоин вырастет не берусь, но могу сказать с уверенностью, что дно на данный момент 7200, ниже не пойдёт уже цена.

Будет и 9500, и ниже 7200 тоже еще сходит думаю
"У крипты нет дна" (с)

У фиата его тоже нет. Неудачный поворот судьбы и фиат в отдельно взятой стране легко и просто летит в пропасть.

Хотя майнеры генерируют всего 1800 битков в день, это реальные монеты в отличие от дутых плечевых оборотов на биржах. Продавать в минус они не настроены, а рост мощностей продолжается.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:14

Re: Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів

  phantom_systems написав:Хотя майнеры генерируют всего 1800 битков в день, это реальные монеты в отличие от дутых плечевых оборотов на биржах. Продавать в минус они не настроены, а рост мощностей продолжается.

Настроены они или нет, но максимум что смогут майнеры - это некоторое время работать в убыток и не продавать, в надежде, что их потуги смогут поднять цену. Не смогут (что вполне вероятно) - будут вынуждены продавать по любой цене, переходить на другую крипту, сокращать мощности
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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