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Bitcoin може зміцнитися
до 9500 доларів

Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:23

люди одумайтесь!!!! биткоин это пузырь!!!! несите деньги лучше в банки....
почему вы не думаете о "бедной" банковской системе???? банковская система это залог процветаний нашей страны и "бедных" руководителей...
kentavr
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