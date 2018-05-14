Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів

люди одумайтесь!!!! биткоин это пузырь!!!! несите деньги лучше в банки....
почему вы не думаете о "бедной" банковской системе???? банковская система это залог процветаний нашей страны и "бедных" руководителей...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:23
люди одумайтесь!!!! биткоин это пузырь!!!! несите деньги лучше в банки....
почему вы не думаете о "бедной" банковской системе???? банковская система это залог процветаний нашей страны и "бедных" руководителей...
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:14
"В какой-то день" вообще всё закончится. Кстати, не путайте энтузиазм с истерией. Дохлые банки обсуждают в других темах
|