Методика утворення оптової ціни на електроенергію із застосуванням так званої формули "Роттердам+" є адекватною і прозорою.
Дивися повний текст Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:13
Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:13
можно ли назвать адекватным тарифы сформированные по этой методике если не более 25% угля покупается по импорту, а остальное добывается в Украине?...
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