Додано: Пон 14 тра, 2018 12:13

можно ли назвать адекватным тарифы сформированные по этой методике если не более 25% угля покупается по импорту, а остальное добывается в Украине?...

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев