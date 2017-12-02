Методика утворення оптової ціни на електроенергію із застосуванням так званої формули "Роттердам+" є адекватною і прозорою.
Дивися повний текст Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:13
Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:13
можно ли назвать адекватным тарифы сформированные по этой методике если не более 25% угля покупается по импорту, а остальное добывается в Украине?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:48
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:53
Re: добытое
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:33
В Роттердаме еще много чего есть, но нам досталась только цена на уголь ... + доставку не постеснялись добавить. А в общем эксперимент прошел успешно, что гражданам не впарь все жрут, так что можно уже Петра Алексеевича поздравить с новым сроком
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 14 тра, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:34
Выпустить Вовка в лес к волкам, там они с ним быстренько разберуться :)
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:38
тогда почему на уголь добытый на территории Украины действует цена с учетом доставки из Роттердама? его что - везут оттуда? нет? тогда откуда наценка? и в чей карман попадает разница между ценой по которой его покупают у добывающих компаний и этой самой Роттердам+?
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