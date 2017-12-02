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Формула "Роттердам+"
адекватна і прозора - Вовк

Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:13

Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк

Пропонуємо до обговорення:
Методика утворення оптової ціни на електроенергію із застосуванням так званої формули "Роттердам+" є адекватною і прозорою.

Дивися повний текст Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:13

можно ли назвать адекватным тарифы сформированные по этой методике если не более 25% угля покупается по импорту, а остальное добывается в Украине?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:46

Дякуемо!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:48

  Тракторист написав:можно ли назвать адекватным тарифы сформированные по этой методике если не более 25% угля покупается по импорту, а остальное добывается в Украине?...

а добытое в Украине разве бесплатное? Или по Роттердаму у нас цена выходит дороже мировой?
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:53

Re: добытое

  redmax11 написав:по Роттердаму у нас цена выходит дороже мировой?

Принадлежащее народу продавать народу по мировым ценам) а чё
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:33

В Роттердаме еще много чего есть, но нам досталась только цена на уголь :) ... + доставку не постеснялись добавить. А в общем эксперимент прошел успешно, что гражданам не впарь все жрут, так что можно уже Петра Алексеевича поздравить с новым сроком ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 14 тра, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:34

Выпустить Вовка в лес к волкам, там они с ним быстренько разберуться :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:38

  redmax11 написав:
  Тракторист написав:можно ли назвать адекватным тарифы сформированные по этой методике если не более 25% угля покупается по импорту, а остальное добывается в Украине?...

а добытое в Украине разве бесплатное? Или по Роттердаму у нас цена выходит дороже мировой?

тогда почему на уголь добытый на территории Украины действует цена с учетом доставки из Роттердама? его что - везут оттуда? нет? тогда откуда наценка? и в чей карман попадает разница между ценой по которой его покупают у добывающих компаний и этой самой Роттердам+?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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