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Формула "Роттердам+"
адекватна і прозора - Вовк

Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:14

Этот Вовк и не такую формулу оправдает. Просто ловкость рук и никакого мошенства, то есть коррупции.

Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.
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Способ воровать деньги из бюджета в открытую.
anton_gms
 
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