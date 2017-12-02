Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:14
Этот Вовк и не такую формулу оправдает. Просто ловкость рук и никакого мошенства, то есть коррупции.
Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля
После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.
Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:35
Способ воровать деньги из бюджета в открытую.
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