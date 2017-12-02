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После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.
Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.
Так и дальше продолжить бы надо...Там же и бывшая глава НБУ Валерия неплохо так поучаствовала. При папиредниках эта самая ICU плотно обслуживала донецкую "семью", а после - "семью по-новому". Знатная фирма, всегда "под амбреллой", всем ко двору
ну раз формула "адекватна та прозора" (с), то в звязку з цим є питання - працівники вугільної галузі тепер просто зобовязані отримувати зарплату ротердам+, чи не так пане вовк? все ж "адекватно та прозоро".