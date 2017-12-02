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Формула "Роттердам+"
адекватна і прозора - Вовк

Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:14

Этот Вовк и не такую формулу оправдает. Просто ловкость рук и никакого мошенства, то есть коррупции.

Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:35

Способ воровать деньги из бюджета в открытую.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:53

  anton_gms написав:Способ воровать деньги из бюджета в открытую.

Так а он же прямо так и сказал: - "Во первых... она (формула воровства Роттердам+)* адекватна. Во-вторых, разработана прозрачно, публично, все ... ее согласовали"
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:01

  phantom_systems написав:Этот Вовк и не такую формулу оправдает. Просто ловкость рук и никакого мошенства, то есть коррупции.

Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

Так и дальше продолжить бы надо...Там же и бывшая глава НБУ Валерия неплохо так поучаствовала. При папиредниках эта самая ICU плотно обслуживала донецкую "семью", а после - "семью по-новому".
Знатная фирма, всегда "под амбреллой", всем ко двору
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19

ну раз формула "адекватна та прозора" (с), то в звязку з цим є питання - працівники вугільної галузі тепер просто зобовязані отримувати зарплату ротердам+, чи не так пане вовк? все ж "адекватно та прозоро".
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:37

  PSL написав:Что-то мне кажется, что к Роттердаму хотят еще один "+" добавить. Пока прощупывают почву, как народ реагирует.

Та кому этот народ нужен, и когда его мнения хоть кого-то там интересовало- что захотят, то и сделают. И плевать им на всякие там кухонно-диванные бурления масс.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:40

  Правдоруб написав:Та кому этот народ нужен, и когда его мнения хоть кого-то там интересовало- что захотят, то и сделают. И плевать им на всякие там кухонно-диванные бурления масс.

Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:23

  Правдоруб написав:
  PSL написав:Что-то мне кажется, что к Роттердаму хотят еще один "+" добавить. Пока прощупывают почву, как народ реагирует.

Та кому этот народ нужен, и когда его мнения хоть кого-то там интересовало- что захотят, то и сделают. И плевать им на всякие там кухонно-диванные бурления масс.


у народа есть более выжные проблемы, например, декоммунизация и вообще сильно шуметь нельзя, бо пуйло услышит и сразу нападет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:21

Re: Формула

Нужно свободное ценообразование. Уголь должен продаваться на биржах как в любой нормальной экономике.
otg
 
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