Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:14
Этот Вовк и не такую формулу оправдает. Просто ловкость рук и никакого мошенства, то есть коррупции.
Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля
После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.
Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.
phantom_systems
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:35
Способ воровать деньги из бюджета в открытую.
anton_gms
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:53
anton_gms написав:
Способ воровать деньги из бюджета в открытую.
Так а он же прямо так и сказал: -
"Во первых... она (формула воровства Роттердам+)* адекватна. Во-вторых, разработана прозрачно, публично, все ... ее согласовали"
EKO
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:01
phantom_systems написав:
Этот Вовк и не такую формулу оправдает. Просто ловкость рук и никакого мошенства, то есть коррупции.
Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля
После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.
Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.
Так и дальше продолжить бы надо...Там же и бывшая глава НБУ Валерия неплохо так поучаствовала. При папиредниках эта самая ICU плотно обслуживала донецкую "семью", а после - "семью по-нов
о
му".
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EKO
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19
ну раз формула "адекватна та прозора" (с), то в звязку з цим є питання - працівники вугільної галузі тепер просто зобовязані отримувати зарплату ротердам+, чи не так пане вовк? все ж "адекватно та прозоро".
wild.tomcat
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:37
PSL написав:
Что-то мне кажется, что к Роттердаму хотят еще один "+" добавить. Пока прощупывают почву, как народ реагирует.
Та кому этот народ нужен, и когда его мнения хоть кого-то там интересовало- что захотят, то и сделают. И плевать им на всякие там кухонно-диванные бурления масс.
Правдоруб
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:40
Правдоруб написав:
Та кому этот народ нужен, и когда его мнения хоть кого-то там интересовало- что захотят, то и сделают. И плевать им на всякие там кухонно-диванные бурления масс.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Вів 15 тра, 2018 07:23
Правдоруб написав: PSL написав:
Что-то мне кажется, что к Роттердаму хотят еще один "+" добавить. Пока прощупывают почву, как народ реагирует.
Та кому этот народ нужен, и когда его мнения хоть кого-то там интересовало- что захотят, то и сделают. И плевать им на всякие там кухонно-диванные бурления масс.
у народа есть более выжные проблемы, например, декоммунизация и вообще сильно шуметь нельзя, бо пуйло услышит и сразу нападет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:21
Нужно свободное ценообразование. Уголь должен продаваться на биржах как в любой нормальной экономике.
otg
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:23
otg написав:
Нужно свободное ценообразование. Уголь должен продаваться на биржах как в любой нормальной экономике.
Мудро! А можно узнать в какой такой нормальной экономике это так происходит? И чего тогда пенсильванский уголек пришлось по долгосрочному контракту с фиксированной ценой покупать?
vitali_kalinin
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