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Формула "Роттердам+"
адекватна і прозора - Вовк

Формула "Роттердам+" адекватна і прозора - Вовк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:12

  vitali_kalinin написав:
  otg написав:Нужно свободное ценообразование. Уголь должен продаваться на биржах как в любой нормальной экономике.

Мудро! А можно узнать в какой такой нормальной экономике это так происходит? И чего тогда пенсильванский уголек пришлось по долгосрочному контракту с фиксированной ценой покупать?
В США который Вы так не любите. Во всем цивилизованном мире. Пенсильванский уголек скорее политическая сделка, а не коммерческая.
otg
 
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