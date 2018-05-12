У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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link654 написав:Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?
Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию. А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.
locustsucol написав: Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию. А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.
Поставлял. Но ДО войны, а не во время... А твой работодатель умудряется свои дела с агрессором мутить прямо в то время, когда мы стоим на стеной на защите Европы от орд захватчика. И это не только Рошен, это и Богдан и прочие "гибридные" предприятия.
link654 написав:Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?
Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию. А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.
Вот так и идет фальсификация истории (привет Шестопалову!).
Дружественной Германия для СССР перестала быть 22 июня 1941 г. С этой даты она стала вражеской.
locustsucol написав: Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию. А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.
Поставлял. Но ДО войны, а не во время... А твой работодатель умудряется свои дела с агрессором мутить прямо в то время, когда мы стоим на стеной на защите Европы от орд захватчика. И это не только Рошен, это и Богдан и прочие "гибридные" предприятия.
Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.
locustsucol написав: Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию. А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.
Поставлял. Но ДО войны, а не во время... А твой работодатель умудряется свои дела с агрессором мутить прямо в то время, когда мы стоим на стеной на защите Европы от орд захватчика. И это не только Рошен, это и Богдан и прочие "гибридные" предприятия.
Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.