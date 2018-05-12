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У Roshen розповіли про новий
поворот у суді щодо фабрики...

У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:54

У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба української кондитерської корпорації.

Дивися повний текст У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики в Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:55

Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:52

  link654 написав:Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?

Еще круче - бесплатно зерно поставлял составами. Все вагоны туда загнал.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:18

  link654 написав:Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?

Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию.
А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:04

  locustsucol написав: Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию. А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.

Поставлял. Но ДО войны, а не во время... А твой работодатель умудряется свои дела с агрессором мутить прямо в то время, когда мы стоим на стеной на защите Европы от орд захватчика. И это не только Рошен, это и Богдан и прочие "гибридные" предприятия.
hariton_ogly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:22

  locustsucol написав:
  link654 написав:Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?

Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию.
А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.

Вот так и идет фальсификация истории (привет Шестопалову!).

Дружественной Германия для СССР перестала быть 22 июня 1941 г. С этой даты она стала вражеской.

В этом отличие от Украины, где уже пятый год (после 20 февраля 2014 г. - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/685-19) для Украины продолжает оставаться действующим "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной " (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UND ... penElement), т.е. Россия по-прежнему друг и партнер:
02.01.2018
Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила импорт товаров из России на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $6,3 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно его данным, экспорт товаров в Россию за указанный период вырос на 11,9% – до $3,06 млрд, а суммарный товарооборот увеличился на 28,6% – до $9,36 млрд.

https://interfax.com.ua/news/economic/474285.html

Глубоко сомневаюсь, что вы можете представить данные о товарообороте между Германией и СССР в 1942-1945 гг.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:35

  locustsucol написав:
  link654 написав:Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?

Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию.


Белая горячка. В каком году были поставки? Прямо Сталин обучал немецких воинов и прямо на штурм Москвы? Я понимаю издержки современного образования, но не до такой же степени :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:30

  hariton_ogly написав:
  locustsucol написав: Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию. А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.

Поставлял. Но ДО войны, а не во время... А твой работодатель умудряется свои дела с агрессором мутить прямо в то время, когда мы стоим на стеной на защите Европы от орд захватчика. И это не только Рошен, это и Богдан и прочие "гибридные" предприятия.

Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:32

Re: У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики

  hariton_ogly написав:мы стоим на стеной на защите Европы от орд захватчика


Рошен тоже стоит. Стеной. Не сдается :)
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:56

  BIGor написав:
  hariton_ogly написав:
  locustsucol написав: Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию. А если про Рошен - то россияне таких как ты кормит зрадофилией на почве фейков про великого сталина. Россияне будут вечено держать в аресте липецкую фабрику без права продажи, чтобы кормить тебя чушью.

Поставлял. Но ДО войны, а не во время... А твой работодатель умудряется свои дела с агрессором мутить прямо в то время, когда мы стоим на стеной на защите Европы от орд захватчика. И это не только Рошен, это и Богдан и прочие "гибридные" предприятия.

Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.


До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
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