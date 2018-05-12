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У Roshen розповіли про новий
поворот у суді щодо фабрики...

У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:47

  Bayern написав:
  BIGor написав:Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.


До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.

Иди лучше повтори уроки по истории, знаток. СССР с 1939 года активно воевал. Финская война, война против Польши.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:50

  BIGor написав:
  Bayern написав:
  BIGor написав:Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.


До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.

Иди лучше повтори уроки по истории, знаток. СССР с 1939 года активно воевал. Финская война, война против Польши.


Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Речь идет о подготовке немецких солдат и взаимоотношениях и войне между Германией и СССР. Причем здесь Финляндия и Польша?
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:36

  Bayern написав:Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Речь идет о подготовке немецких солдат и взаимоотношениях и войне между Германией и СССР. Причем здесь Финляндия и Польша?

Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Ты пишешь что "до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали" что является полной ложью. Не обеливай Германию и ссср.
BIGor
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