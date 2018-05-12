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У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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Додано: Пон 14 тра, 2018 20:47
Bayern написав: BIGor написав:
Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
Иди лучше повтори уроки по истории, знаток. СССР с 1939 года активно воевал. Финская война, война против Польши.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 20:50
BIGor написав: Bayern написав: BIGor написав:
Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
Иди лучше повтори уроки по истории, знаток. СССР с 1939 года активно воевал. Финская война, война против Польши.
Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Речь идет о подготовке немецких солдат и взаимоотношениях и войне между Германией и СССР. Причем здесь Финляндия и Польша?
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Додано: Пон 14 тра, 2018 21:36
Bayern написав:
Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Речь идет о подготовке немецких солдат и взаимоотношениях и войне между Германией и СССР. Причем здесь Финляндия и Польша?
Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Ты пишешь что "до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали" что является полной ложью. Не обеливай Германию и ссср.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 23:04
BIGor
, протрите глаза
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 23:08
Bayern написав: locustsucol написав: link654 написав:
Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?
Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию.
Белая горячка. В каком году были поставки? Прямо Сталин обучал немецких воинов и прямо на штурм Москвы? Я понимаю издержки современного образования, но не до такой же степени
Это методическое образование, чтение методичек и цитирование для узколобой публики.
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