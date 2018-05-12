У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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Додано: Пон 14 тра, 2018 20:47
Bayern написав: BIGor написав:
Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
Иди лучше повтори уроки по истории, знаток. СССР с 1939 года активно воевал. Финская война, война против Польши.
BIGor
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Додано: Пон 14 тра, 2018 20:50
BIGor написав: Bayern написав: BIGor написав:
Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
Иди лучше повтори уроки по истории, знаток. СССР с 1939 года активно воевал. Финская война, война против Польши.
Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Речь идет о подготовке немецких солдат и взаимоотношениях и войне между Германией и СССР. Причем здесь Финляндия и Польша?
Bayern
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Додано: Пон 14 тра, 2018 21:36
Bayern написав:
Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Речь идет о подготовке немецких солдат и взаимоотношениях и войне между Германией и СССР. Причем здесь Финляндия и Польша?
Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Ты пишешь что "до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали" что является полной ложью. Не обеливай Германию и ссср.
BIGor
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Додано: Пон 14 тра, 2018 23:04
BIGor
, протрите глаза
. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали. До войны между собой
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RomanTik
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Додано: Пон 14 тра, 2018 23:08
Bayern написав: locustsucol написав: link654 написав:
Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?
Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию.
Белая горячка. В каком году были поставки? Прямо Сталин обучал немецких воинов и прямо на штурм Москвы? Я понимаю издержки современного образования, но не до такой же степени
Это методическое образование, чтение методичек и цитирование для узколобой публики.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Вів 15 тра, 2018 02:11
ruvex написав:
Это методическое образование, чтение методичек и цитирование для узколобой публики.
А может проще - банальное зарабатывание денег?
300 грн. за 1 пост не так уж и мало. Плохо только то, что журналисты растрезвонили, поэтому Минобороны и уменьшило финансирование на это и ему подобное на 4 300 000 грн. -
https://public.docs.openprocurement.org ... %253D%253D
Очікувана вартість закупівлі
700 000.00 грн. з ПДВ Предмети закупівлі Просування розроблених інформаційних матеріалів 2333 Одиниця Інформація про замовника Назва організації Військова частина А4398 Додаток 3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 1.1. Призначення Об’єкту: просування матеріалів для досягнення визначеної цільової аудиторії в мережі Інтернет. Назва Об’єкту без назви. Мова Об’єкту без мови. 1.2. Обсяг мінімального (типового) Об’єкту: 1000 реакцій цільової аудиторії (переходів, переглядів постів, репостів, лайків/дизлайків тощо) одного інформаційного матеріалу Виконавця на добу в мережі Інтернет унікальними користувачами (фоловерами). 1.3. Сфера застосування Об’єкту соціальні мережі: Facebook, Instagram, VK, OK, Twitter, Google+, CONT, електронні ЗМІ, відеохостінги, джерела Замовника. ... 1.6. Цілі використання (за необхідністю) просування матеріалів в інформаційному просторі для більшого (максимального) охоплення цільової аудиторії. https://etp.zakupki.com.ua/tender/2270751
Обратите внимание, что Указом Президента Украины в стране запрещен доступ к VK, OK, но на заказ это не повлияло.
Аналогичное:
Очікувана вартість закупівлі
10 000 000.00 грн. з ПДВ Предмети закупівлі Рекламні та маркетингові послуги (Послуги зі створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції) Інформація про замовника Назва організації Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України Тендерна документація ... Додаток № 1 Технічні вимоги до надання послуг Вимоги щодо створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції. Реклама спрямована на донесення інформації до населення про хід реформ Уряду та здобутки у цій сфері. https://etp.zakupki.com.ua/tender/2289996
Вот только сомневаюсь, что этот пост долго продержится на ветке.
yanyura
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