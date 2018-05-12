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У Roshen розповіли про новий
поворот у суді щодо фабрики...

У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:47

  Bayern написав:
  BIGor написав:Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.


До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.

Иди лучше повтори уроки по истории, знаток. СССР с 1939 года активно воевал. Финская война, война против Польши.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:50

  BIGor написав:
  Bayern написав:
  BIGor написав:Бредишь. Вторая Мировая война началась в 1939 году, Германия и ссср тогда захвали всю Польшу.


До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.

Иди лучше повтори уроки по истории, знаток. СССР с 1939 года активно воевал. Финская война, война против Польши.


Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Речь идет о подготовке немецких солдат и взаимоотношениях и войне между Германией и СССР. Причем здесь Финляндия и Польша?
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:36

  Bayern написав:Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Речь идет о подготовке немецких солдат и взаимоотношениях и войне между Германией и СССР. Причем здесь Финляндия и Польша?

Ты хоть читаешь то, что комментируешь. Ты пишешь что "до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали" что является полной ложью. Не обеливай Германию и ссср.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:04

BIGor, протрите глаза
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:08

  Bayern написав:
  locustsucol написав:
  link654 написав:Во вражеской Германии Сталин тоже держал фабрику?

Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию.


Белая горячка. В каком году были поставки? Прямо Сталин обучал немецких воинов и прямо на штурм Москвы? Я понимаю издержки современного образования, но не до такой же степени :roll:

Это методическое образование, чтение методичек и цитирование для узколобой публики.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 02:11

  ruvex написав:Это методическое образование, чтение методичек и цитирование для узколобой публики.

А может проще - банальное зарабатывание денег?

300 грн. за 1 пост не так уж и мало. Плохо только то, что журналисты растрезвонили, поэтому Минобороны и уменьшило финансирование на это и ему подобное на 4 300 000 грн. - https://public.docs.openprocurement.org ... %253D%253D

Очікувана вартість закупівлі 700 000.00 грн. з ПДВ

Предмети закупівлі
Просування розроблених інформаційних матеріалів
2333 Одиниця

Інформація про замовника
Назва організації Військова частина А4398



Додаток 3
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1. Призначення Об’єкту: просування матеріалів для досягнення визначеної цільової аудиторії в мережі Інтернет.

Назва Об’єкту без назви.

Мова Об’єкту без мови.

1.2. Обсяг мінімального (типового) Об’єкту: 1000 реакцій цільової аудиторії (переходів, переглядів постів, репостів, лайків/дизлайків тощо) одного інформаційного матеріалу Виконавця на добу в мережі Інтернет унікальними користувачами (фоловерами).

1.3. Сфера застосування Об’єкту соціальні мережі: Facebook, Instagram, VK, OK, Twitter, Google+, CONT, електронні ЗМІ, відеохостінги, джерела Замовника.
...
1.6. Цілі використання (за необхідністю) просування матеріалів в інформаційному просторі для більшого (максимального) охоплення цільової аудиторії.

https://etp.zakupki.com.ua/tender/2270751
Обратите внимание, что Указом Президента Украины в стране запрещен доступ к VK, OK, но на заказ это не повлияло.



Аналогичное:
Очікувана вартість закупівлі 10 000 000.00 грн. з ПДВ

Предмети закупівлі
Рекламні та маркетингові послуги (Послуги зі створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції)

Інформація про замовника
Назва організації Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України


Тендерна документація
...
Додаток № 1

Технічні вимоги до надання послуг

Вимоги щодо створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції.

Реклама спрямована на донесення інформації до населення про хід реформ Уряду та здобутки у цій сфері.

https://etp.zakupki.com.ua/tender/2289996

Вот только сомневаюсь, что этот пост долго продержится на ветке.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:18

  RomanTik написав:BIGor, протрите глаза
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.

Протри глаза, "знаток". Твой коллега из Петербурга написал, что до войны между собой 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
Чего-то запоребрики активизировались. Больная для них тема - Липецкая фабрика и войны ссср против остальных стран.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:24

  BIGor написав:
  RomanTik написав:BIGor, протрите глаза
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.

Протри глаза, "знаток". Твой коллега из Петербурга написал, что до войны между собой 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
Чего-то запоребрики активизировались. Больная для них тема - Липецкая фабрика и войны ссср против остальных стран.


Точка. Зачем ты специально стер мою точку в своем комментарии. Негодник. :roll:

  BIGor написав:Не обеливай Германию и ссср.


А как можно обелить преступления нацистской Германии, или ГУЛАГ или Голодомор в СССР, или Бабий Яр, или преступления коллаборационистов нацистской Германии в разных странах?
Bayern
 
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