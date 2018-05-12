У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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Очікувана вартість закупівлі 700 000.00 грн. з ПДВ
Предмети закупівлі Просування розроблених інформаційних матеріалів 2333 Одиниця
Інформація про замовника Назва організації Військова частина А4398
Додаток 3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
1.1. Призначення Об’єкту: просування матеріалів для досягнення визначеної цільової аудиторії в мережі Інтернет.
Назва Об’єкту без назви.
Мова Об’єкту без мови.
1.2. Обсяг мінімального (типового) Об’єкту: 1000 реакцій цільової аудиторії (переходів, переглядів постів, репостів, лайків/дизлайків тощо) одного інформаційного матеріалу Виконавця на добу в мережі Інтернет унікальними користувачами (фоловерами).
1.3. Сфера застосування Об’єкту соціальні мережі: Facebook, Instagram, VK, OK, Twitter, Google+, CONT, електронні ЗМІ, відеохостінги, джерела Замовника. ... 1.6. Цілі використання (за необхідністю) просування матеріалів в інформаційному просторі для більшого (максимального) охоплення цільової аудиторії.
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
Протри глаза, "знаток". Твой коллега из Петербурга написал, что до войны между собой 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали. Чего-то запоребрики активизировались. Больная для них тема - Липецкая фабрика и войны ссср против остальных стран.
До войны между собой. Если кто не в курсе до 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали.
Протри глаза, "знаток". Твой коллега из Петербурга написал, что до войны между собой 22 июня 1941 Германия и СССР не воевали. Чего-то запоребрики активизировались. Больная для них тема - Липецкая фабрика и войны ссср против остальных стран.
Точка. Зачем ты специально стер мою точку в своем комментарии. Негодник.
BIGor написав:Не обеливай Германию и ссср.
А как можно обелить преступления нацистской Германии, или ГУЛАГ или Голодомор в СССР, или Бабий Яр, или преступления коллаборационистов нацистской Германии в разных странах?