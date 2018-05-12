RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Roshen розповіли про новий
поворот у суді щодо фабрики...

У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:40

yanyura, если исходить из вышеизложенного, то лучшей политикой против таких постов - будет их полное игнорирование (чтобы не было репостов, полемики, лайков) и тогда "работник" не заработает свои 40 монет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1819
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3435 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:31

RomanTik
Заработает, т.к. обращается внимание на
Зображення
Редко какая тема новостей на форуме набирает меньше 1000 просмотров.

Тем более, учитывая связи
Andrii Knyshevych (locustsucol) - список связей.
Друзья:
...
Aleksandra Tarasova
Начальник управления Ministry of Social Policy of Ukraine
...
Dmitry Tymchuk
Руководитель Центр военно-политических исследований
...
Петро Вишиванець
Комітет реформ МОУ та ЗСУ, Медична група, Доброволець Міністерство оборони України
...
Tetiana Raida
Зам. гл. редактора ГОРДОН
...

https://trolleybust.com/?getfriends=236817&sourcedb=1
yanyura
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 09.01.09
Подякував: 837 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося... 1, 2
R2 » Пон 14 тра, 2018 19:13
12 774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 13:48
Contortum
МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду...
R2 » Пон 14 тра, 2018 18:17
5 231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 11:48
link654
У світі з'явиться новий сорт нафти
R2 » Суб 12 тра, 2018 09:09
4 313
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 тра, 2018 22:50
cisukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.