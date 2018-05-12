У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:40
yanyura, если исходить из вышеизложенного, то лучшей политикой против таких постов - будет их полное игнорирование (чтобы не было репостов, полемики, лайков) и тогда "работник" не заработает свои 40 монет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:31
RomanTik
Заработает, т.к. обращается внимание на
Редко какая тема новостей на форуме набирает меньше 1000 просмотров.
Тем более, учитывая связи
|