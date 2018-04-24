У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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yanyura, если исходить из вышеизложенного, то лучшей политикой против таких постов - будет их полное игнорирование (чтобы не было репостов, полемики, лайков) и тогда "работник" не заработает свои 40 монет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik Заработает, т.к. обращается внимание на Редко какая тема новостей на форуме набирает меньше 1000 просмотров.
Тем более, учитывая связи
Andrii Knyshevych (locustsucol) - список связей. Друзья: ... Aleksandra Tarasova Начальник управления Ministry of Social Policy of Ukraine ... Dmitry Tymchuk Руководитель Центр военно-политических исследований ... Петро Вишиванець Комітет реформ МОУ та ЗСУ, Медична група, Доброволець Міністерство оборони України ... Tetiana Raida Зам. гл. редактора ГОРДОН ...
yanyura написав:А может проще - банальное зарабатывание денег?
300 грн. за 1 пост не так уж и мало.
Очікувана вартість закупівлі 700 000.00 грн. з ПДВ
Предмети закупівлі Просування розроблених інформаційних матеріалів 2333 Одиниця .............. 1.2. Обсяг мінімального (типового) Об’єкту: 1000 реакцій цільової аудиторії (переходів, переглядів постів, репостів, лайків/дизлайків тощо) одного інформаційного матеріалу Виконавця на добу в мережі Інтернет унікальними користувачами (фоловерами).
Блин, если бы мне 300 грн. за пост платили, я бы уже бросил свою работу! Нужно срочно менять свою деятельность! ))))))))))
Ты читать умеешь? Там не за один пост, а за тысячу лайков. Я не представляю как официальными методами можно такое сделать.
Ты попробуй хотя бы сотню лайков собрать своим постом в своем же эккаунте соцсети.
Facebook берет только за просмотры, а не за лайки. Можешь зайти в любую соцсеть и посмотреть сколько он берет денег за тысячу просмотров. По памяти скажу, что за 300 грн. будет примерно 3 тыс. просмотров, из которых дай Бог, чтобы лайкнули сотня человек.
Это, видимо, для узкоспециализированных контор с фейковыми эккаунтами.
yanyura написав:Вот только сомневаюсь, что этот пост долго продержится на ветке.
Да-да! Краважадные бендеровцы придут и тебя съедят!
myshapiton По выложенному вами видео - там, в самом конце показан захват (аннексия) польских территорий в пользу СССР. Вы предлагаете в целях справедливости вернуть эти земли назад Польше?
myshapiton написав:Ты читать умеешь? Там не за один пост, а за тысячу лайков.
Выделю красным, т.к. обычный цвет вы не воспринимаете:
1.2. Обсяг мінімального (типового) Об’єкту: 1000 реакцій цільової аудиторії (переходів, переглядів постів, репостів, лайків/дизлайків тощо) одного інформаційного матеріалу Виконавця на добу в мережі Інтернет унікальними користувачами (фоловерами).
Ты попробуй хотя бы сотню лайков собрать своим постом в своем же эккаунте соцсети.
Я не могу получить даже одного лайка, т.к. меня нет ни в одной социальной сети.