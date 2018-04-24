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Мінрегіон розробляє
модель розвитку Карпат

Мінрегіон розробляє модель розвитку Карпат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:45

Мінрегіон розробляє модель розвитку Карпат

Пропонуємо до обговорення:
Робгрупа розробить і подасть на розгляд Кабміну механізми для розвитку інфраструктури даного регіону, інструменти для створення робочих місць і розвитку бізнесу.

Дивися повний текст Мінрегіон розробляє модель розвитку Карпат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:46

Якщо відновити роздовбані дороги, то відразу і бізнес активізується, і гроші прийдуть.
radovar
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:16

  radovar написав:Якщо відновити роздовбані дороги, то відразу і бізнес активізується, і гроші прийдуть.

с языка снял, яростно плюсую!!! будут дороги - будет все. это единственная необходимая "модель розвитку Карпат".
deniska
 
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