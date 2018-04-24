Робгрупа розробить і подасть на розгляд Кабміну механізми для розвитку інфраструктури даного регіону, інструменти для створення робочих місць і розвитку бізнесу.
Дивися повний текст Мінрегіон розробляє модель розвитку Карпат.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 14:45
Мінрегіон розробляє модель розвитку Карпат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон розробляє модель розвитку Карпат.
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:46
Якщо відновити роздовбані дороги, то відразу і бізнес активізується, і гроші прийдуть.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:16
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