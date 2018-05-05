Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.
Дивися повний текст Китай анонсував поставки найбільшого в світі літака-амфібії.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 15:05
Китай анонсував поставки найбільшого в світі літака-амфібії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай анонсував поставки найбільшого в світі літака-амфібії.
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:06
Скоро РФ потеряет лидерство в постройке амфибий. Путин "всех переиграл" и "вывел в пятерку крупнейших экономик".
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:53
Re: Китай анонсував
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