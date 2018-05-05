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Китай анонсував поставки
найбільшого в світі літака-амфібії

Китай анонсував поставки найбільшого в світі літака-амфібії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:05

Китай анонсував поставки найбільшого в світі літака-амфібії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Дивися повний текст Китай анонсував поставки найбільшого в світі літака-амфібії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:06

Скоро РФ потеряет лидерство в постройке амфибий. Путин "всех переиграл" и "вывел в пятерку крупнейших экономик".
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:53

Re: Китай анонсував

  myshapiton написав:Скоро РФ потеряет лидерство в постройке амфибий.

А что с Украиной? как ее мрии...
sal
 
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