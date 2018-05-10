У столиці вже з червня можуть зрости тарифи на холодну воду.
Дивися повний текст "Київводоканал" підготував нові тарифи: пояснили причини.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:29
"Київводоканал" підготував нові тарифи: пояснили причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Київводоканал" підготував нові тарифи: пояснили причини.
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:29
тупая отмазка по горячей воде - логично тогда спросить а по какой причине горячей воды не было на Подоле в прошлом году больше 5 месяцев?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:43
Причины:
1. Феодалам, захватившим и раздерибанившим имущество страны нужно больше денег
Всё IMHO
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], locustsucol і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|