"Київводоканал" підготував нові тарифи: пояснили причини

Додано: Пон 14 тра, 2018 15:29

тупая отмазка по горячей воде - логично тогда спросить а по какой причине горячей воды не было на Подоле в прошлом году больше 5 месяцев?...

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев