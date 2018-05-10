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"Київводоканал" підготував
нові тарифи: пояснили причини

"Київводоканал" підготував нові тарифи: пояснили причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:29

"Київводоканал" підготував нові тарифи: пояснили причини

Пропонуємо до обговорення:
У столиці вже з червня можуть зрости тарифи на холодну воду.

Дивися повний текст "Київводоканал" підготував нові тарифи: пояснили причини.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:29

тупая отмазка по горячей воде - логично тогда спросить а по какой причине горячей воды не было на Подоле в прошлом году больше 5 месяцев?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:43

Причины:
1. Феодалам, захватившим и раздерибанившим имущество страны нужно больше денег
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:13

Частное акционерное общество, благодаря Кличко, в очередной раз получившее в частную собственность коммунальное имущество жалуется.. серьезно?!
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