Україна отримала право експорту яловичини на ринок Туреччини
Дивися повний текст Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 15:56
Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину
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Дивися повний текст Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:09
а где брать то будут? за годы независимости поголовье уменьшилось в десятки раз...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:15
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:17
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:30
Потому что невыгодно было. Только в этом году наконец-то цена на говядину поднялась до похожей хоть как-то на коммерчески выгодную для выгодности ведения мясного бизнеса. От цены говядины в Польше еще есть отставание где-то на 10%, что уже вполне близко к коммерчески обоснованной. Только необходимо еще пара лет стабильности таких цен, чтобы решились вкладывать деньги в новые производства. Необходимо убедиться, что не придут к власти всякие тимошенки и ляшки, которые ни дай бог снова введут регулирование цен для лохтората.
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