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Україна отримала право
експорту яловичини в Туреччину

Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:56

Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримала право експорту яловичини на ринок Туреччини

Дивися повний текст Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:56

Теперь подорожает
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:09

а где брать то будут? за годы независимости поголовье уменьшилось в десятки раз...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:15

  Тракторист написав:а где брать то будут? за годы независимости поголовье уменьшилось в десятки раз...

У вас/нас со стола
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:17

  Тракторист написав:а где брать то будут? за годы независимости поголовье уменьшилось в десятки раз...

Ну, поголовье, КРС уменьшилось в 5 раз, коров в 4 за годы независимости.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:30

  laa1999 написав: Ну, поголовье, КРС уменьшилось в 5 раз, коров в 4 за годы независимости.

Потому что невыгодно было. Только в этом году наконец-то цена на говядину поднялась до похожей хоть как-то на коммерчески выгодную для выгодности ведения мясного бизнеса. От цены говядины в Польше еще есть отставание где-то на 10%, что уже вполне близко к коммерчески обоснованной. Только необходимо еще пара лет стабильности таких цен, чтобы решились вкладывать деньги в новые производства. Необходимо убедиться, что не придут к власти всякие тимошенки и ляшки, которые ни дай бог снова введут регулирование цен для лохтората.
locustsucol
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