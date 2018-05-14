Україна отримала право експорту яловичини на ринок Туреччини
Дивися повний текст Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 15:56
Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину
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Дивися повний текст Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:09
а где брать то будут? за годы независимости поголовье уменьшилось в десятки раз...
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:15
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:17
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:30
Потому что невыгодно было. Только в этом году наконец-то цена на говядину поднялась до похожей хоть как-то на коммерчески выгодную для выгодности ведения мясного бизнеса. От цены говядины в Польше еще есть отставание где-то на 10%, что уже вполне близко к коммерчески обоснованной. Только необходимо еще пара лет стабильности таких цен, чтобы решились вкладывать деньги в новые производства. Необходимо убедиться, что не придут к власти всякие тимошенки и ляшки, которые ни дай бог снова введут регулирование цен для лохтората.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:38
Re: Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:42
невыгодно говядину делаь, а по большому счету и свинью
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:48
Более чем странное утверждение. А вообще 30 лет назад в УССР было 26 млн. голов КРС (из них 8,3 млн. коров), 19,5 млн. голов свиней, производство мяса достигало 4,3 млн. в убойном весе.
Сейчас
"Кількість сільськогосподарських тварин на 1 травня 2018 (тис. голів)
Велика рогата худоба 3 942
у т.ч. корови 2 032
Свині 6 181
"Кількість сільськогосподарських тварин на 1 травня 2017 (тис. голів)
Велика рогата худоба 4 124
у т.ч. корови 2 113
Свині 6 600
При этом производство мяса в стране сократилось на 2 млн. т, молока - почти на 14 млн. т. И тенденция развития животноводства (а тем более производства говядины) однозначна - да и понятно, почему. Для его роста нужен другой скот (высокопородный) и огромные кавложения
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