Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину
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antonivs3 написав:невыгодно говядину делаь, а по большому счету и свинью
Сейчас ничего уже не выгодно. Ни говядину, ни свинину, ни высшее образование, которое пускают под нож (хороший пример этому ІФНТУНГ, некогда единый подобный ВУЗ на страну, только в мск была академия). Видано ли? В магазинах не сыскать говядины. Выгодно повышать цены и тарифы и пилить бюджет.
Во-первых, я привел данные 88-го года, когда в Москве никаких карточек ни на что, кроме сахара, не было (кстати, производство сахара за 30 лет тоже сократилось втрое - с 6-ти до 2-х миллионов тонн). Во-вторых, не очень понимаю логическую связь между ситуацией в 91-ом и сокращением производства мяса в стране через 27 лет почти на 50% и молока почти на 60% - среднедушевое потребление мяса сейчас ниже физиологической нормы. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу м’ясо і м’ясопродукти, кг 2010 -5.1 2016 -4.7 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 56,5 кг в год. А в этом году даже немного меньше, учитывая падение производства при росте экспорта. Конкретно по говядине экспорт - вообще из области фантастики. 2 млн коров в стране - это 2 млн. телят (или 750 тыс. т говядины в живом и около 500 тыс. в убойном весе). Т.е. чуть более 1 кг в месяц на человека. Даже вернись поголовье к уровню 80-х (т.е. ушестерись) конкуренция по ценам с Южной Америкой/Австралией/США и Канадой маловероятно - стойловое содержание и необходимость заготовки кормов на зиму делают цену заведомо проигрышной.
Волгарь написав:м и сокращением производства мяса в стране через 27 лет почти на 50% и молока почти на 60% - среднедушевое потребление мяса сейчас ниже физиологической нормы.
Опять любимая волынка... Колхозные приписки и не такое "производство" покажут, но в 90 то мясо люди в глаза не видели, а сейчас при "среднедушевом потреблении якобы ниже нормы" его хоть ж*** жуй.
Ну 90-е понятно, распад связей, прихватизация, а вот как объяснить то, что начиная с 1975 г. и в Украине, и в Беларуси (пишу о тех, где лично наблюдал) 2 раза в неделю в столовых были рыбные дни, когда абсолютно ничего мясного нельзя было купить? А в магазинах (кроме столиц и миллионниках) из мясного можно было купить только свиные ноги и головы и "синюю птицу". Тогда еще говорили, что советские ученые вывели новую породу свиней, состоящую из головы и ног, ну а "синяя птица" это символ счастья.