Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину

Додано: Сер 16 тра, 2018 12:48

Так Украина же кормила голодающую Россию

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

(у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу

м’ясо і м’ясопродукти, кг

2010 -5.1

2016 -4.7

Во-первых, я привел данные 88-го года, когда в Москве никаких карточек ни на что, кроме сахара, не было (кстати, производство сахара за 30 лет тоже сократилось втрое - с 6-ти до 2-х миллионов тонн). Во-вторых, не очень понимаю логическую связь между ситуацией в 91-ом и сокращением производства мяса в стране через 27 лет почти на 50% и молока почти на 60% - среднедушевое потребление мяса сейчас ниже физиологической нормы.Т.е. 56,5 кг в год. А в этом году даже немного меньше, учитывая падение производства при росте экспорта. Конкретно по говядине экспорт - вообще из области фантастики.2 млн коров в стране - это 2 млн. телят (или 750 тыс. т говядины в живом и около 500 тыс. в убойном весе). Т.е. чуть более 1 кг в месяц на человека. Даже вернись поголовье к уровню 80-х (т.е. ушестерись) конкуренция по ценам с Южной Америкой/Австралией/США и Канадой маловероятно - стойловое содержание и необходимость заготовки кормов на зиму делают цену заведомо проигрышной.