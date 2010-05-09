Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину
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antonivs3 написав:невыгодно говядину делаь, а по большому счету и свинью
Сейчас ничего уже не выгодно. Ни говядину, ни свинину, ни высшее образование, которое пускают под нож (хороший пример этому ІФНТУНГ, некогда единый подобный ВУЗ на страну, только в мск была академия). Видано ли? В магазинах не сыскать говядины. Выгодно повышать цены и тарифы и пилить бюджет.
Во-первых, я привел данные 88-го года, когда в Москве никаких карточек ни на что, кроме сахара, не было (кстати, производство сахара за 30 лет тоже сократилось втрое - с 6-ти до 2-х миллионов тонн). Во-вторых, не очень понимаю логическую связь между ситуацией в 91-ом и сокращением производства мяса в стране через 27 лет почти на 50% и молока почти на 60% - среднедушевое потребление мяса сейчас ниже физиологической нормы. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу м’ясо і м’ясопродукти, кг 2010 -5.1 2016 -4.7 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 56,5 кг в год. А в этом году даже немного меньше, учитывая падение производства при росте экспорта. Конкретно по говядине экспорт - вообще из области фантастики. 2 млн коров в стране - это 2 млн. телят (или 750 тыс. т говядины в живом и около 500 тыс. в убойном весе). Т.е. чуть более 1 кг в месяц на человека. Даже вернись поголовье к уровню 80-х (т.е. ушестерись) конкуренция по ценам с Южной Америкой/Австралией/США и Канадой маловероятно - стойловое содержание и необходимость заготовки кормов на зиму делают цену заведомо проигрышной.
Волгарь написав:м и сокращением производства мяса в стране через 27 лет почти на 50% и молока почти на 60% - среднедушевое потребление мяса сейчас ниже физиологической нормы.
Опять любимая волынка... Колхозные приписки и не такое "производство" покажут, но в 90 то мясо люди в глаза не видели, а сейчас при "среднедушевом потреблении якобы ниже нормы" его хоть ж*** жуй.
Ну 90-е понятно, распад связей, прихватизация, а вот как объяснить то, что начиная с 1975 г. и в Украине, и в Беларуси (пишу о тех, где лично наблюдал) 2 раза в неделю в столовых были рыбные дни, когда абсолютно ничего мясного нельзя было купить? А в магазинах (кроме столиц и миллионниках) из мясного можно было купить только свиные ноги и головы и "синюю птицу". Тогда еще говорили, что советские ученые вывели новую породу свиней, состоящую из головы и ног, ну а "синяя птица" это символ счастья.
Опять любимая волынка... Колхозные приписки и не такое "производство" покажут, но в 90 то мясо люди в глаза не видели, а сейчас при "среднедушевом потреблении якобы Опять любимая волынка... Колхозные приписки и не такое "производство" покажут, но в 90 то мясо люди в глаза не видели, а сейчас при "среднедушевом потреблении якобы ниже нормы" его хоть ж*** жуй.
Приписки - несомненно, но согласитесь, если в стране вместо 8,6 млн. кров стало 2,1, то и количество бычков, которые идут на бойню, упало вчетверо. То же и со свиньями - 19,6 млн. свиней на 1/1/89 - это минимум 16 млн. живых свиней, забитый в том году на мясо, а 6,5 в 2018-ом - это в лучшем случае 5. Тут кратное падение, абсолютно не сопоставимое с приписка на 10-20%. Касательно изобилия - более чем удивительно читать такое на финансовом форуме. Мы все уже лет 25 живем в рыночной экономике, где вся продукция производится как ТОВАР ДЛЯ ПРОДАЖИ. В отличии от директивной советской экономики с полным отсутствием ТОРГОВЛИ в современном понимании, где РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ (сейчас уже нужно объяснять, что это такое) составляли максимум 1/3 от произведенного мяса. Уверяю Вас при капитализме ВСЕГДА будет изобилие продуктов (если не считать периоды войн/революций/стихийных бедствий) вне зависимости от объемов производства и доходов населения - на то он и рынок, выравнивающий спрос и предложение Не следует забывать и еще об одном факторе, поддерживающим баланс - при сокращении производства мяса вдвое количество наличных потребителей за прошедшие 30 лет тоже сократилось на треть.
Ну 90-е понятно, распад связей, прихватизация, а вот как объяснить то, что начиная с 1975 г. и в Украине, и в Беларуси (пишу о тех, где лично наблюдал) 2 раза в неделю в столовых были рыбные дни, когда абсолютно ничего мясного нельзя было купить?
Одно маленькое уточнение насчет столовых - 30 лет назад в УССР было 24,5 млн. работающих, 2,7 млн. детсадовцев, около 8 млн. школьников/птушников/студентов техникумов и под миллион студентов вузов - почти 34,5 млн человек, ОБЕДАВШИХ ВНЕ ДОМА(рабочие и служащие - процентов 90, детсадовц -100%, студенты и школьники -70%). При этом школьный обед стоил 40 коп, студенческий/рабочий -60, а за д/с платили 10 руб. на ребенка в месяц. Сейчас одних занятых УкрСтат насчитывает всего 15 млн. (а сведения о з/п публикует только о 8-ми млн), из которых обедает в столовых вряд ли больше 1/3. Да и число детей/подростоков в возрасте 3-18 лет сократилось наполовину. В целом число обедающих на работе в общепите сократилось раз в 7 - теперь три раза в день можно кормить мясом с добавкой. Все это, конечно. если не учитывать того простого факта, что повар в светской столовой за 90 руб/мес как раз и пахал с 6-и утра, чтобы принести вечером домой пару кг уворованного на работе мяса...
Волгарь написав:Касательно изобилия - более чем удивительно читать такое на финансовом форуме. Мы все уже лет 25 живем в рыночной экономике, где вся продукция производится как ТОВАР ДЛЯ ПРОДАЖИ. В отличии от директивной советской экономики с полным отсутствием ТОРГОВЛИ в современном понимании, где РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ (сейчас уже нужно объяснять, что это такое) составляли максимум 1/3 от произведенного мяса. Уверяю Вас при капитализме ВСЕГДА будет изобилие продуктов (если не считать периоды войн/революций/стихийных бедствий) вне зависимости от объемов производства и доходов населения - на то он и рынок, выравнивающий спрос и предложение
Вы же сами выше написали "среднедушное потребление". Именно потребление. Так вот, это самое потребление, реальное, сейчас куда повыше, чем при совке. И уж тем более не кратно ниже
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Вы же сами выше написали "среднедушное потребление". Именно потребление. Так вот, это самое потребление, реальное, сейчас куда повыше, чем при совке. И уж тем более не кратно ниже
Не думаю. 30 лет назад ПРОИЗВОДСТВО мяса в УССР превышало 83 кг на человека, сейчас - менее 60-ти, а потребление в 18-ом (с учетом экспорта) - около 55-ти кг. Для корректного сравнения необходимы данные о межреспубликанском балансе движения мяса и мясопродуктов 30 лет назад и доле УССР в импорте мяса Советским Союзом.