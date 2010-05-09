Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину

Додано: Чет 17 тра, 2018 09:59

Опять любимая волынка... Колхозные приписки и не такое "производство" покажут, но в 90 то мясо люди в глаза не видели, а сейчас при "среднедушевом потреблении якобы

Опять любимая волынка... Колхозные приписки и не такое "производство" покажут, но в 90 то мясо люди в глаза не видели, а сейчас при "среднедушевом потреблении якобы ниже нормы" его хоть ж*** жуй.

Ну 90-е понятно, распад связей, прихватизация, а вот как объяснить то, что начиная с 1975 г. и в Украине, и в Беларуси (пишу о тех, где лично наблюдал) 2 раза в неделю в столовых были рыбные дни, когда абсолютно ничего мясного нельзя было купить?

Приписки - несомненно, но согласитесь, если в стране вместо 8,6 млн. кров стало 2,1, то и количество бычков, которые идут на бойню, упало вчетверо. То же и со свиньями - 19,6 млн. свиней на 1/1/89 - это минимум 16 млн. живых свиней, забитый в том году на мясо, а 6,5 в 2018-ом - это в лучшем случае 5. Тут кратное падение, абсолютно не сопоставимое с приписка на 10-20%.Касательно изобилия - более чем удивительно читать такое на финансовом форуме. Мы все уже лет 25 живем в рыночной экономике, где вся продукция производится как ТОВАР ДЛЯ ПРОДАЖИ. В отличии от директивной советской экономики с полным отсутствием ТОРГОВЛИ в современном понимании, где РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ (сейчас уже нужно объяснять, что это такое) составляли максимум 1/3 от произведенного мяса. Уверяю Вас при капитализме ВСЕГДА будет изобилие продуктов (если не считать периоды войн/революций/стихийных бедствий) вне зависимости от объемов производства и доходов населения - на то он и рынок, выравнивающий спрос и предложениеНе следует забывать и еще об одном факторе, поддерживающим баланс - при сокращении производства мяса вдвое количество наличных потребителей за прошедшие 30 лет тоже сократилось на треть.Одно маленькое уточнение насчет столовых - 30 лет назад в УССР было 24,5 млн. работающих, 2,7 млн. детсадовцев, около 8 млн. школьников/птушников/студентов техникумов и под миллион студентов вузов - почти 34,5 млн человек, ОБЕДАВШИХ ВНЕ ДОМА(рабочие и служащие - процентов 90, детсадовц -100%, студенты и школьники -70%).При этом школьный обед стоил 40 коп, студенческий/рабочий -60, а за д/с платили 10 руб. на ребенка в месяц.Сейчас одних занятых УкрСтат насчитывает всего 15 млн. (а сведения о з/п публикует только о 8-ми млн), из которых обедает в столовых вряд ли больше 1/3. Да и число детей/подростоков в возрасте 3-18 лет сократилось наполовину. В целом число обедающих на работе в общепите сократилось раз в 7 - теперь три раза в день можно кормить мясом с добавкой. Все это, конечно. если не учитывать того простого факта, что повар в светской столовой за 90 руб/мес как раз и пахал с 6-и утра, чтобы принести вечером домой пару кг уворованного на работе мяса...