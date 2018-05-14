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Альфа-Банк Україна і Укрсоцбанк уповноважили виплачувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:12
Пропонуємо до обговорення:
За результатами конкурсного відбору, проведеного Міністерством фінансів України, Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк були обрані до списку фінустанов, які можуть здійснювати виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Відповідне рішення було оприлюднено на засіданні конкурсної комісії Міністерства фінансів України 03 травня 2018 року.
Дивися повний текст Альфа-Банк Україна і Укрсоцбанк уповноважили виплачувати зарплати бюджетним установам
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:12
Сподіваюся, не органам безпеки... Взагалі дивно, навіщо російські банки допускати до бюджетних виплат
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