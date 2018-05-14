RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Альфа-Банк Україна і Укрсоцбанк
уповноважили виплачувати...

Альфа-Банк Україна і Укрсоцбанк уповноважили виплачувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:12

Альфа-Банк Україна і Укрсоцбанк уповноважили виплачувати...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами конкурсного відбору, проведеного Міністерством фінансів України, Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк були обрані до списку фінустанов, які можуть здійснювати виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Відповідне рішення було оприлюднено на засіданні конкурсної комісії Міністерства фінансів України 03 травня 2018 року.

Дивися повний текст Альфа-Банк Україна і Укрсоцбанк уповноважили виплачувати зарплати бюджетним установам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81903
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:12

Сподіваюся, не органам безпеки... Взагалі дивно, навіщо російські банки допускати до бюджетних виплат
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 472
З нами з: 05.03.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину
R2 » Пон 14 тра, 2018 15:56
6 162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 18:38
MrNice
Україна все більше купує імпортної свинини
R2 » Пон 14 тра, 2018 05:54
8 342
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 15:56
locustsucol
Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими... 1 ... 4, 5, 6
R2 » П'ят 11 тра, 2018 09:18
53 4121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 15:23
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.