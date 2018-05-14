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МВФ не схвалив пропозиції
"Нафтогазу" щодо перегляду...

МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:17

МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Українським Новинам повідомило джерело.

Дивися повний текст МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду ціни газу, - джерело.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:17

Почему не одобрил? На 65 процентов повысить это много, или на 65 процентов это мало, или МВФ против социальной нормы? Тема не раскрыта.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:10

Re: МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду...

  freeze написав:Почему не одобрил? На 65 процентов повысить это много, или на 65 процентов это мало, или МВФ против социальной нормы? Тема не раскрыта.


Может боятся что и эти рванут в Ростов после очередного повышения ;) Хотя наш народ можно гнобить по моему бесконечно :(

Или радикально даешь все 200 %, во первых абсолютно по Европейски, полностью искореняет коррупцию (наше ноу-хау, блажен кто верует), а главное освобождает страну от избыточного населения :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:42

конечно против "социальной нормы". Цена определяется себестоимостью, а не "социальной нормой". Продавать дешевле себе стоимости - преступление. И пофигу весь бред про социальную защиту. Не надо путать экономику и политику.
e_v_nechaev
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:59

  e_v_nechaev написав:конечно против "социальной нормы". Цена определяется себестоимостью, а не "социальной нормой". Продавать дешевле себе стоимости - преступление. И пофигу весь бред про социальную защиту. Не надо путать экономику и политику.

а какая себестоимость газа собственной добычи? или вы приверженец "прозрачных" цен а-ля Роттердам++++?
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