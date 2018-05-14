Про це Українським Новинам повідомило джерело.
Дивися повний текст МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду ціни газу, - джерело.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:17
МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду ціни газу, - джерело.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:17
Почему не одобрил? На 65 процентов повысить это много, или на 65 процентов это мало, или МВФ против социальной нормы? Тема не раскрыта.
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:10
Re: МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" щодо перегляду...
Может боятся что и эти рванут в Ростов после очередного повышения Хотя наш народ можно гнобить по моему бесконечно
Или радикально даешь все 200 %, во первых абсолютно по Европейски, полностью искореняет коррупцию (наше ноу-хау, блажен кто верует), а главное освобождает страну от избыточного населения
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:42
конечно против "социальной нормы". Цена определяется себестоимостью, а не "социальной нормой". Продавать дешевле себе стоимости - преступление. И пофигу весь бред про социальную защиту. Не надо путать экономику и политику.
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:59
а какая себестоимость газа собственной добычи? или вы приверженец "прозрачных" цен а-ля Роттердам++++?
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