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В "Укрзалізниці" відмовилися
від німецьких електричок

В "Укрзалізниці" відмовилися від німецьких електричок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19

В "Укрзалізниці" відмовилися від німецьких електричок

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов.

Дивися повний текст В "Укрзалізниці" відмовилися від німецьких електричок.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19

Переоборудовать под колею дороже, чем капитальный ремонт древних развалюх, которым в обед сто лет.
Конечно.
Ну не ур*ды, а?
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:22

Так, чтобы понятно было от чего они отказались:


Найди, называется, 10 отличий :twisted: :
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