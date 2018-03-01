Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов.
Дивися повний текст В "Укрзалізниці" відмовилися від німецьких електричок.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19
В "Укрзалізниці" відмовилися від німецьких електричок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В "Укрзалізниці" відмовилися від німецьких електричок.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19
Переоборудовать под колею дороже, чем капитальный ремонт древних развалюх, которым в обед сто лет.
Конечно.
Ну не ур*ды, а?
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:22
Так, чтобы понятно было от чего они отказались:
Найди, называется, 10 отличий :
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