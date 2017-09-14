Про це заявив Дмитро Вовк, голова НКРЕКП.
Дивися повний текст У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося електромережам до 100% зношеності.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13
У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося електромережам до 100% зношеності.
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13
когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:14
энергетики и доходы немцев в разы выше тех же полях, не говоря уже о нас)
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