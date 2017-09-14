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У НКРЕКП розповіли, скільки
років залишилося...

У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13

У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Дмитро Вовк, голова НКРЕКП.

Дивися повний текст У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося електромережам до 100% зношеності.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13

когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:14

энергетики и доходы немцев в разы выше тех же полях, не говоря уже о нас)
iamdimon
 
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