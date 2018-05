У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

Додано: Вів 15 тра, 2018 06:27

iamdimon написав: когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной



Я всегда бы за то чтобы поднять минималку в Украине до 400 евро, но здесь устраивали истерики, что бизнес разорится. Предложите ваш способ поднятия зарплаты в Украине до уровня польской. Лично я считаю, что Гройсман и Порошенко с поднятием минимальной правильно делают, хоть и медленно.

