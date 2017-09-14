У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

Додано: Пон 14 тра, 2018 20:51

iamdimon написав: когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной

причем осознанно отказались, в пользу зеленой энергетики, понимая что вначале будет дороже."про Германию, где платят до 10 грн за кВт-ч" - не всем с животными фамилиями доступно к пониманию, что у нас атомная и гидро-энергетика, в структуре занимает 2/3 и на 100% построенна засредства еще во времена ссср. И именно поэтому не может быть цены "как в Германии". Сделайте 5-летнюю стимулирующую программу для частных компаний для замены существующих ТЭС на угле и газе - тогда не будет вопросов и хотя бы понятно будет почему ээ будет стоить дороже.А так, несколько человек в стране прибрали к рукам за 2 копейки энергокомпании и облэнерго, сетями пользуются вообще на шару - а хотят тариф "как в европе".Счаз