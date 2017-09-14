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У НКРЕКП розповіли, скільки
років залишилося...

У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13

У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Дмитро Вовк, голова НКРЕКП.

Дивися повний текст У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося електромережам до 100% зношеності.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13

когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:14

энергетики и доходы немцев в разы выше тех же полях, не говоря уже о нас)
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:51

  iamdimon написав:когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной

причем осознанно отказались, в пользу зеленой энергетики, понимая что вначале будет дороже.
"про Германию, где платят до 10 грн за кВт-ч" - не всем с животными фамилиями доступно к пониманию, что у нас атомная и гидро-энергетика, в структуре занимает 2/3 и на 100% построенна за госсредства еще во времена ссср. И именно поэтому не может быть цены "как в Германии". Сделайте 5-летнюю стимулирующую программу для частных компаний для замены существующих ТЭС на угле и газе - тогда не будет вопросов и хотя бы понятно будет почему ээ будет стоить дороже.
А так, несколько человек в стране прибрали к рукам за 2 копейки энергокомпании и облэнерго, сетями пользуются вообще на шару - а хотят тариф "как в европе".
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:40

Re: У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

  iamdimon написав:когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной

А поляки в курсе, что у них ЗП минимум 1000 евро?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:08

В США від 10 до 20 центов за кіловатт залежно від штату
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:48

Я не говорю про Германию, где платят до 10 грн за кВт-ч. Зато они имеют нормальные условия электроснабжения”, – пояснил Вовк. - зарплату Вовк посмотри какая в Германии и поменяй методичку.. а то бред несет какой то.Хватит нести чепуху и издеваться над каселением... Германии ему захотелось...Мы что в Германии живем?? Достали уже то Ротеррдам+ то Германия. то МВФ.. мы блин в УКРАИНЕ живем что не понятно вам ??
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:27

  iamdimon написав:когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной


Я всегда бы за то чтобы поднять минималку в Украине до 400 евро, но здесь устраивали истерики, что бизнес разорится. Предложите ваш способ поднятия зарплаты в Украине до уровня польской. Лично я считаю, что Гройсман и Порошенко с поднятием минимальной правильно делают, хоть и медленно.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:56

  Faceless написав:
  iamdimon написав:когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной

А поляки в курсе, что у них ЗП минимум 1000 евро?

Конечно в курсе. Они же в Германии работают.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:00

Re: У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

Нефиг нам на европы ровняться. Нам же недавно было сказано - Нефуй вам в европе делать, подберите слюни. Вас ассоциацией кинули -
Так что давайте сравнивать наши цены с ценами постсоветских стран.
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