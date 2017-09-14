Про це заявив Дмитро Вовк, голова НКРЕКП.
Дивися повний текст У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося електромережам до 100% зношеності.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13
У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося електромережам до 100% зношеності.
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13
когда у украинца будет зарплата как у того же поляка (минимум 1000 евро) тогда и могут устанавливать тариф 4 грн. Также надо понимать, что немцы отказались от ядерной
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:14
энергетики и доходы немцев в разы выше тех же полях, не говоря уже о нас)
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:51
причем осознанно отказались, в пользу зеленой энергетики, понимая что вначале будет дороже.
"про Германию, где платят до 10 грн за кВт-ч" - не всем с животными фамилиями доступно к пониманию, что у нас атомная и гидро-энергетика, в структуре занимает 2/3 и на 100% построенна за госсредства еще во времена ссср. И именно поэтому не может быть цены "как в Германии". Сделайте 5-летнюю стимулирующую программу для частных компаний для замены существующих ТЭС на угле и газе - тогда не будет вопросов и хотя бы понятно будет почему ээ будет стоить дороже.
А так, несколько человек в стране прибрали к рукам за 2 копейки энергокомпании и облэнерго, сетями пользуются вообще на шару - а хотят тариф "как в европе".
Счаз
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:40
Re: У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...
А поляки в курсе, что у них ЗП минимум 1000 евро?
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Додано: Вів 15 тра, 2018 00:08
В США від 10 до 20 центов за кіловатт залежно від штату
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 15 тра, 2018 00:48
Я не говорю про Германию, где платят до 10 грн за кВт-ч. Зато они имеют нормальные условия электроснабжения”, – пояснил Вовк. - зарплату Вовк посмотри какая в Германии и поменяй методичку.. а то бред несет какой то.Хватит нести чепуху и издеваться над каселением... Германии ему захотелось...Мы что в Германии живем?? Достали уже то Ротеррдам+ то Германия. то МВФ.. мы блин в УКРАИНЕ живем что не понятно вам ??
Додано: Вів 15 тра, 2018 06:27
Я всегда бы за то чтобы поднять минималку в Украине до 400 евро, но здесь устраивали истерики, что бизнес разорится. Предложите ваш способ поднятия зарплаты в Украине до уровня польской. Лично я считаю, что Гройсман и Порошенко с поднятием минимальной правильно делают, хоть и медленно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 15 тра, 2018 06:56
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:00
Re: У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...
Нефиг нам на европы ровняться. Нам же недавно было сказано - Нефуй вам в европе делать, подберите слюни. Вас ассоциацией кинули -
Так что давайте сравнивать наши цены с ценами постсоветских стран.
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