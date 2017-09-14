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У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:53
Скільки можна подавати цю "лапшу" пересічним?Порівнюєш тарифи-порівнюй зарплатню.
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sena_2008atp
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