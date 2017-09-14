У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 07:53
Скільки можна подавати цю "лапшу" пересічним?Порівнюєш тарифи-порівнюй зарплатню.
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:07
Наконец-то гривна стала европейской валютой!
Если в Польше, Болгарии, Германии население платит гривнами, значит и зарплату они получают гривнами, иначе откуда бы они у них взялись?
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