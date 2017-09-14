У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:53
Скільки можна подавати цю "лапшу" пересічним?Порівнюєш тарифи-порівнюй зарплатню.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 15 тра, 2018 11:07
Если мы сейчас платим 0,9 грн за кВт-ч и 1,6 грн за кВт-ч, то поляк платит 4 грн за кВт-ч, болгарин — 5 грн за кВт-ч. Я не говорю про Германию, где платят до 10 грн за кВт-ч. Зато они имеют нормальные условия электроснабжения”, – пояснил Вовк.
Наконец-то гривна стала европейской валютой!
Если в Польше, Болгарии, Германии население платит гривнами, значит и зарплату они получают гривнами, иначе откуда бы они у них взялись?
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yanyura
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Додано: Вів 15 тра, 2018 13:48
yanyura написав:
Если мы сейчас платим 0,9 грн за кВт-ч и 1,6 грн за кВт-ч, то поляк платит 4 грн за кВт-ч, болгарин — 5 грн за кВт-ч. Я не говорю про Германию, где платят до 10 грн за кВт-ч. Зато они имеют нормальные условия электроснабжения”, – пояснил Вовк.
Наконец-то гривна стала европейской валютой!
Если в Польше, Болгарии, Германии население платит гривнами, значит и зарплату они получают гривнами, иначе откуда бы они у них взялись?
А вот это - пять!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Contortum
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Додано: Вів 15 тра, 2018 18:08
Хорошо сказать, что в других странах дороже, но не говорить, что мы живем на атомной бомбе, чтоб наши олигархи продавали электричество заграницу
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lsd282
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Додано: Сер 16 тра, 2018 08:43
AlifeSoft написав:
Я всегда бы за то чтобы поднять минималку в Украине до 400 евро, но здесь устраивали истерики, что бизнес разорится. Предложите ваш способ поднятия зарплаты в Украине до уровня польской. Лично я считаю, что Гройсман и Порошенко с поднятием минимальной правильно делают, хоть и медленно.
Правильно! Чтобы корова меньше потребляла кормов и больше давала молока, надо ее меньше кормить и больше доить!
От поднятия минималки производительность труда и снижение накладных расходов ведения легального бизнеса сами собой так ррраз - и на европейский уровень подпрыгнет, да? А если не подпрыгнут - то откуда возьмутся деньги на выплату повышенной минималки?
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dm_rodionov
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