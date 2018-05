У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося...

Додано: Сер 16 тра, 2018 09:24

dm_rodionov написав: От поднятия минималки производительность труда и снижение накладных расходов ведения легального бизнеса сами собой так ррраз - и на европейский уровень подпрыгнет, да? А если не подпрыгнут - то откуда возьмутся деньги на выплату повышенной минималки? От поднятия минималки производительность труда и снижение накладных расходов ведения легального бизнеса сами собой так ррраз - и на европейский уровень подпрыгнет, да? А если не подпрыгнут - то откуда возьмутся деньги на выплату повышенной минималки?



От перехода на бизнес с высокой прибавочной стоимостью в котором доля зарплат около 1%. Это уже будет проблема предпринимателя, так как работочасы станут дорогим ресурсом. Как минимум сэкономит на энергоэффективности производства.



Всем нужно привыкнуть, что коммунистическое рабство закончилось и труд - это ресурс с определенной стоимостью, как зерно, бензин или электричество. От перехода на бизнес с высокой прибавочной стоимостью в котором доля зарплат около 1%. Это уже будет проблема предпринимателя, так как работочасы станут дорогим ресурсом. Как минимум сэкономит на энергоэффективности производства.Всем нужно привыкнуть, что коммунистическое рабство закончилось и труд - это ресурс с определенной стоимостью, как зерно, бензин или электричество.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda