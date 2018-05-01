Буде зроблена заміна металевих конструкцій купола і скла, яким він покритий, а також ремонт шпиля і сходи, якими користуються для обслуговування
Дивися повний текст На ремонт купола будівлі Ради планують витратити мільйони.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:36
На ремонт купола будівлі Ради планують витратити мільйони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На ремонт купола будівлі Ради планують витратити мільйони.
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:36
Надежду нашу освободите, она и купол поправит и отживший свое состав ВР утилизирует, на голом энтузиазме.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:04
если даже и купол и упадёт, то никого из нынешней ВРУ особо и не жалко будет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:18
Так намного дешевле завалить, а если во время сессии та еще и пользы сколько для Украины.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:31
Re: На ремонт купола будівлі Ради планують витратити мільйон
Чтобы купол гарантированно не упал еще долгие годы, можно просто закрыть здание и залить все бетоном... Незамедлительно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
|