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На ремонт купола будівлі Ради
планують витратити мільйони

На ремонт купола будівлі Ради планують витратити мільйони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:36

На ремонт купола будівлі Ради планують витратити мільйони

Пропонуємо до обговорення:
Буде зроблена заміна металевих конструкцій купола і скла, яким він покритий, а також ремонт шпиля і сходи, якими користуються для обслуговування

Дивися повний текст На ремонт купола будівлі Ради планують витратити мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:36

Надежду нашу освободите, она и купол поправит и отживший свое состав ВР утилизирует, на голом энтузиазме.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:04

если даже и купол и упадёт, то никого из нынешней ВРУ особо и не жалко будет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:18

Так намного дешевле завалить, а если во время сессии та еще и пользы сколько для Украины.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:31

Re: На ремонт купола будівлі Ради планують витратити мільйон

Чтобы купол гарантированно не упал еще долгие годы, можно просто закрыть здание и залить все бетоном... Незамедлительно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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