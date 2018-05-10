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Дорожній фонд працює ефективно - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:06
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що Дорожній фонд працює ефективно і є дієвим інструментом для розбудови українських автошляхів.
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Duke написав:
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