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Дорожній фонд працює
ефективно - Омелян

Дорожній фонд працює ефективно - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:06

Дорожній фонд працює ефективно - Омелян

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що Дорожній фонд працює ефективно і є дієвим інструментом для розбудови українських автошляхів.

Дивися повний текст Дорожній фонд працює ефективно - Омелян.
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Интересно какой дорогой он ехал в Днепр?
Duke
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  Duke написав:Интересно какой дорогой он ехал в Днепр?

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