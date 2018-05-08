Кожен п'ятий субсидіант в травні повинен звернутися до органів соціального захисту та переоформити субсидію.
Дивися повний текст У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без знижки і хто постраждає.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 21:26
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Дивися повний текст У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без знижки і хто постраждає.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:27
"Правда, если жильцы решились на такой шаг, они могут претендовать на помощь от города и государства." - бюджет не безграничен, своих денег часто не хватает на ремонт у людей. Одно окно поменять чего стоит! Особенно, если ты субсидиант то денег априори не может быть достаточно. В общем... а помощи в ремонте частного дома не будет?
"Покупка на сумму от 50 тыс. грн" - а если ремонт в столько обойдется?!
"Повлиять на тарифы украинцы не могут, а вот сократить потребление" - кажется, вы забываете о том, что когда доходы коммунальных предприятий падают - они повышают цены. Массовая экономия не приведет к реальной экономии.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:28
А когда-то говорили, что субсидия есть благо, убеждали рекламировали людей :(
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:40
С машиной это перебор, скоты. Ну ничего, глядишь мордатые Розенки со товарищами и до велосипедов доберутся, может тогда их начнут бить.
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