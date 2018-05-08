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У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:26

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен п'ятий субсидіант в травні повинен звернутися до органів соціального захисту та переоформити субсидію.

Дивися повний текст У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без знижки і хто постраждає.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:27

"Правда, если жильцы решились на такой шаг, они могут претендовать на помощь от города и государства." - бюджет не безграничен, своих денег часто не хватает на ремонт у людей. Одно окно поменять чего стоит! Особенно, если ты субсидиант то денег априори не может быть достаточно. В общем... а помощи в ремонте частного дома не будет?

"Покупка на сумму от 50 тыс. грн" - а если ремонт в столько обойдется?!

"Повлиять на тарифы украинцы не могут, а вот сократить потребление" - кажется, вы забываете о том, что когда доходы коммунальных предприятий падают - они повышают цены. Массовая экономия не приведет к реальной экономии.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:28

А когда-то говорили, что субсидия есть благо, убеждали рекламировали людей :(
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:40

С машиной это перебор, скоты. Ну ничего, глядишь мордатые Розенки со товарищами и до велосипедов доберутся, может тогда их начнут бить.
Igorten
 
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