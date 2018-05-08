У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Додано: Вів 15 тра, 2018 18:13

Igorten написав: Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан или какой другой дешевый китайский ширпотреб 4 года назад Правильной дорогой идете товарищи. P.S. А если они эти машины продадут то сразу государству станет легче и они разглядят в гражданах бедность Помню случай не в нашей стране, 2 брата близнеца, 1 тащил наркотики, у них там смертная казнь, но вот проблема в суде не смогли определить кто из близнецов именно с наркотиками был. Судье пришлось оправдать обоих, у нас думаю казнили бы обоих. К чему это я, у нас в борьбе с псевдо субсидиантами под откос пустят всех, как в том анекдоте про прапорщика "чего думать, трясти нада". Ну это понятно, в их число вошли неудачники купившие скажем Рено Логан или какой другой дешевый китайский ширпотреб 4 года назад Правильной дорогой идете товарищи. P.S. А если они эти машины продадут то сразу государству станет легче и они разглядят в гражданах бедность Помню случай не в нашей стране, 2 брата близнеца, 1 тащил наркотики, у них там смертная казнь, но вот проблема в суде не смогли определить кто из близнецов именно с наркотиками был. Судье пришлось оправдать обоих, у нас думаю казнили бы обоих. К чему это я, у нас в борьбе с псевдо субсидиантами под откос пустят всех, как в том анекдоте про прапорщика "чего думать, трясти нада".

Если эти несчастные обездоленные купили новую машину с салона (а новые правила говорят именно о дате выпуска машины, а не дате ее покупки), то люди явно не нищие, пусть платят за себя сами. Ну а если продадут, так тем более - вот вам и деньги на коммуналку.Пример с судом вообще не к месту. При вынесении приговора никто не пострадал. А вот при нашем недобитом коммунизме под названием "субсидии" страдает честная половина населения - люди, которые оплачивают дорогую коммуналку два раза. Один раз за себя, а второй раз - за хитрожопого субсидианта. Или вы считаете, что субсидии на деревьях растут? Вам ее оплачивает ваш сосед.